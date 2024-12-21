مشاهدة مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي

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رياض - احمد صلاح - مشاهدة مباراة كريستال بالاس مع نظيره آرسنال، في لقاء هام اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2024 / 2025.

من المقرر ان تنطلق مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 9:30 م بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 8:30 م بتوقيت السعودية والعراق والأردن وسوريا وقطر والبحرين واليمن والكويت ولبنان وفلسطين، الساعة 7:30 م بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، حيث خاض 16 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 6 مباريات، بينما يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 30 نقطة، حيث لعب 16 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراتين.