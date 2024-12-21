دينا الشربيني تعبر عن سعادتها بالعمل مع حسين فهمي في مسلسل “كامل العدد 3”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أعربت الفنانة المصرية الشابة دينا الشربيني عن سعادتها الغامرة بالعمل مع النجم الكبير حسين فهمي في الجزء الثالث من مسلسل “كامل العدد”. وقد صرحت دينا بأن التعاون مع حسين فهمي كان حلمًا تحقق لها، حيث عبرت عن إعجابها الكبير به كفنان وإنسان.

تفاصيل عن مسلسل “كامل العدد 3”:

يضم مسلسل “كامل العدد 3” نخبة من النجوم إلى جانب دينا الشربيني وحسين فهمي، منهم شريف سلامة وإسعاد يونس وميمي جمال وأحمد كمال وغيرهم. ومن المقرر أن يعرض المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025.

أسباب نجاح التعاون بين النجمين:

التجربة الفنية الكبيرة: يجمع المسلسل بين خبرة الفنان الكبير حسين فهمي وموهبة الفنانة الشابة دينا الشربيني، مما يضمن تقديم عمل فني متميز.

التنوع في الأدوار: يقدم المسلسل أدوارًا متنوعة ومثيرة للاهتمام لكل من الممثلين، مما يزيد من جاذبيته للجمهور.

القصة المشوقة: تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوق، مما يضمن حصوله على اهتمام الجمهور.

أهمية هذا التعاون:

يعد تعاون دينا الشربيني وحسين فهمي في مسلسل “كامل العدد 3” حدثًا فنيًا هامًا، حيث يجمع بين جيلين من الفنانين ويقدم فرصة للجمهور للاستمتاع بأداء فني متميز.