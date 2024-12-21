جوارديولا: تراجع نتائج السيتي بسبب الكثير من العوامل الصغيرة!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على خسارة فريقه أمام أستون فيلا، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنكليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة “BBC” عقب المباراة: “لقد لعبنا الشوط الأول بشكل جيد حقاً، وفي الشوط الثاني تراجعنا… لم نكن جيدين.. الإيقاع مع تقدم المباراة أصبح أكثر صعوبة بعض الشيء.. مبروك لأستون فيلا الفوز”.

وعما إذا كان يعتقد أن السيتي سيعود لتحقيق الانتصارات، قال: “نعم، يمكن أن تأتي أو لا تأتي، الأمر يعتمد علينا”.

وواصل: “الحل هو إعادة اللاعبين، لدينا قلب دفاع واحد فقط جاهز، وهذا صعب، سنحاول في المباراة المقبلة.. ولا نفكر كثيراً فيما هو أبعد من ذلك”.

وحول تواجد أسباب غير الإصابات أدت لتراجع نتائج الفريق، أوضح: “بالطبع هناك أسباب أخرى، نستقبل الأهداف التي لم نستقبلها في الماضي، ولا نسجل الأهداف التي سجلناها في الماضي.. كرة القدم ليست سبباً واحداً فقط.. هناك الكثير من العوامل الصغيرة”.

وأكمل: “أستون فيلا فريق يؤدي بشكل جيد، في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز أيضاً، إنه مكان صعب (فيلا بارك)”.

وأردف: “لقد فزنا بالدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الماضي، لكننا جئنا إلى هنا وخسرنا.. يتعين علينا أن نفكر بإيجابية، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين”.

وختم: “بعضهم يتمتع بفخر كبير ورغبة في تحقيق ذلك.. يتعين علينا أن نجد طريقة، خطوة بخطوة، عاجلاً أم آجلاً، للعثور على طريق العودة”.