السعودية ترحب بتبنى الأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل للفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - رحبت المملكة العربية السعودية، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة - أن هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به؛ يعبّر - بكل جلاء - عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.