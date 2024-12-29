انت الأن تتابع خبر جمالك من مطبخك .. خلطة النشا والكركديه لخدود موردة وإطلالة مشرقة بدون أي مكونات كيميائية ضارة ومكلفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الحصول على خدود وردية موردة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى مستحضرات التجميل هو حلم الكثير من النساء، ويمكن تحقيق هذا الحلم باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية من مطبخك، بوصفة النشا والكركديه وهي واحدة من أسرار الجمال الطبيعية التي تمنحك خدودًا موردة ومشرقة بشكل آمن وصحي، وفي هذا الموضوع نتعرف على فوائد النشا والكركديه وكيفية تحضير واستخدام هذه الوصفة للحصول على بشرة متألقة وخدود وردية.

مكونات وصفة النشا والكركديه

تتعدد فوائد النشا والكركديه للبشرة فيحتوي النشا على خصائص مهدئة للبشرة، ويساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، يقلل من تهيج الجلد ويمنح البشرة نعومة ونضارة، والكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تعزز صحة البشرة، ويساعد في توريد البشرة بشكل طبيعي بفضل لونه الوردي المميز، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجلد مما يمنحك مظهرًا صحيًا ومتوهجًا.

المكونات

2 ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركديه أو زهور كركديه مجففة.

1/4 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري).

طريقة التحضير

إذا كنت تستخدمين زهور الكركديه المجففة، انقعيها في الماء الدافئ لمدة 10 دقائق حتى يكتسب الماء لونًا ورديًا قويًا.

صفي الماء للحصول على محلول الكركديه المركز.

في وعاء صغير اخلطي مسحوق النشا مع ماء الكركديه تدريجيًا حتى تحصلي على قوام كريمي سميك.

أضيفي ماء الورد للحصول على رائحة منعشة وزيادة الترطيب.

نظفي وجهك جيدًا وجففيه.

باستخدام فرشاة أو أطراف أصابعك، وزعي الخليط على خدودك بلطف، مع التدليك بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية.

اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

رطبي بشرتك باستخدام كريم مرطب خفيف.

استخدمي القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على خدود موردة وإطلالة مشرقة.

احرصي على ترطيب بشرتك دائمًا بعد استخدام القناع للحفاظ على نضارتها.

وصفة النشا والكركديه