طريقة تحضير ماسك الليمون وخشب الصندل المذهل لتفتيح البشرة في يومين

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رياض - احمد صلاح - يعد ماسك الليمون وخشب الصندل من الماسكات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة بدرجة كبيرة، وهناك كثير من الفتيات يرغبون في تفتيح البشرة بدرجة كبيرة، وهنا سوف نقدم نوعين من الماسكات التي تساعد على تفتيح البشرة، حتى نحصل على بشرة ناعمة وصافية دون الحاجة إلى مستحضرات التجميل، وهنا سوف تحصلين على ماسك سحري للحصول على بشرة ناصعة البياض، هيا بنا نتعرف على طريقة تحضير ماسك الليمون وخشب الصندل لتفتيح البشرة.

مكونات عمل ماسك الليمون

يحتوي ماسك الليمون على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة صغيرة من الكركم.

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل ماسك الكركم والليمون

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة التحضير ماسك الليمون هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء من البلاستيك ونقوم بخلط الليمون والكركم ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفلتر ونكرر هذا مرة واحدة يوميا ونواظب على هذا حتى نحصل على نتيجة مذهلة.

مكونات ماسك خشب الصندل

يحتوي ماسك خشب الصندل على مكونات بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل.

كمية من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز.

طريقة عمل ماسك الليمون والكركم

طريقة عمل ماسك خشب الصندل

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل ماسك خشب الصندل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

وضع المكونات في وعاء ونخلطهم جيداً بالحليب حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نغسل الوجه جيداً ونجففه ونضع عليه الماسك ونتركه على البشرة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار الماسك ثلاث مرات كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة رائعة.

فوائد الليمون والكركم للبشرة

هناك عدة فوائد لليمون والكركم على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

تعمل على توحيد لون البشرة.

يساعد في التقليل من تصبغات الجلد.

يعمل على تفتيح البشرة بشكل واضح.

يقلل من ظهور حب الشباب.

يساعد في قتل البكتيريا في الوجه.

يعمل على معالجة حب الشباب.

فوائد خشب الصندل لتفتيح البشرة

هناك فوائد صحية عديدة لخشب الصندل على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-