انت الأن تتابع خبر “أقوي من إبر الأنسولين بمليون مرة”.. عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة فقط مفعولها أسرع من البرق .. معجزة ربانية لمرضي السكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة فعالة تخفض مستوى السكر التراكمي في الدم بسرعة خلال 30 دقيقة حيث أشار الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي وزملاؤه في مجلة (الكيمياء والأحياء) إلى أن الدراسات على الحيوانات والبشر أظهرت أن العشبة والمعروفة أيضا باسم (كمثرى البلسم) تقلل من مستوى السكر التراكمي في الدم، كما أضافوا أنه بعد هذه الدراسة لم يعد هناك ضرورة لبدائل الأدوية الحالية للسكري نظرا لآثارها الجانبية وفاعليتها المحدودة.

عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم