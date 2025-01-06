نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 6 يناير 2025: أمطار ورياح نشطة على أغلب الأنحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين 6 يناير 2025، بالتزامن مع نهاية نوة رأس السنة وتحرك المنخفض الجوي.

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية المؤقتة مع اقتراب نهاية شهر كيهك، حيث تتأثر مناطق عدة بأمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

توقعات الأمطار

أمطار خفيفة إلى متوسطة : السواحل الشمالية. شمال الوجه البحري. شمال ووسط سيناء.

: أمطار خفيفة : جنوب الوجه البحري. مدن القناة وخليج السويس. مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

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الرياح واضطراب الملاحة

نشاط الرياح : رياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من جنوب سيناء وبعض المحافظات.

: حالة البحر المتوسط : اضطراب الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40-60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2-3 أمتار.

: حالة البحر الأحمر : معتدلة إلى خفيفة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين متر إلى متر ونصف.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 20 11 الإسكندرية 20 14 شرم الشيخ 24 15 الغردقة 28 13 أسوان 23 11 الفيوم 21 09 بني سويف 21 09 المنيا 21 09 مطروح 18 10 العريش 22 06 كاترين 15 02

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