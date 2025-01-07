يلا شوت بث مباشر الاتحاد×الهلال ربع نهائي كأس الملك الآن جودة عاليةHD

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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت بث مباشر الاتحاد×الهلال ربع نهائي كأس خادم الحرمين الآن جودة HD دون توقف..قمة الهلال والاتحاد مواجهة حاسمة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك اليوم بث مباشر (تفاصيل)

تستعد الجماهير السعودية لمتابعة مواجهة نارية تجمع بين الهلال والاتحاد، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، ضمن منافسات دور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين كأس الملك.

اللقاء المرتقب يُقام على أرضية ملعب "المملكة أرينا"، حيث يسعى الفريقان للعبور إلى نصف النهائي ومواصلة التقدم نحو اللقب.

تعرف على موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة ربع نهائي كأس الملك اليوم بث مباشر

تنطلق صافرة بداية المباراة في الأوقات التالية:

√ 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

√ 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

√ 7:30 مساءً بتوقيت مصر.

كما يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر قناة SSC HD، الناقل الرسمي للبطولات السعودية، مع توفير تغطية مميزة وتحليل شامل للأحداث.

إحصاءات المواجهات بين الهلال والاتحاد أداء الفريقين في دور الـ16 الهلال ضد الاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس الملك

√ الهلال: نجح في التأهل إلى ربع النهائي بعد فوز كبير على الطائي بنتيجة 4-1، حيث قدم الفريق أداءً قويًا في جميع خطوطه.

√ الاتحاد: تأهل بعد الفوز على الجندل بنتيجة 2-0، معتمدًا على أسلوبه الدفاعي المحكم والهجمات المرتدة الفعالة.

بالإضافة إلى سجل المواجهات المباشرة في آخر 8 مباريات جمعت الفريقين في مختلف البطولات، حقق الهلال التفوق الكامل بالفوز في جميع المواجهات في منافسات كأس الملك تحديدًا.

كما يحمل تاريخ المواجهات بين الفريقين توازنًا نسبيًا:

• الهلال: فاز في 5 مواجهات.

• الاتحاد: حقق 5 انتصارات.

• التعادل: سيطر على 7 مواجهات.

• إحصائيات الأهداف:

سجل الهلال 24 هدفًا في شباك الاتحاد ضمن منافسات كأس الملك.

بينما أحرز الاتحاد 27 هدفًا في مرمى الهلال في نفس البطولة.

• الهلال: طموح مواصلة السيطرة يدخل الهلال المباراة بحالة معنوية مرتفعة، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية الأخيرة التي تعكس قوة الفريق وتماسكه.

كما يعتمد المدرب على تشكيل متوازن بين الهجوم والدفاع، مع التركيز على السيطرة على وسط الملعب وفرض أسلوب اللعب منذ البداية.

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الاتحاد والهلال

تشكيلة الهلال المتوقع ضد الاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس الملك:

• حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

• الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد.

• الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، روبن نيفيز.

• الهجوم: سالم الدوسري، ميشايل ديلغادو، مالكوم.

تشكيلة الاتحاد المتوقع اليوم في ربع نهائي كأس الملك أمام الهلال

يكون امام الاتحاد تحدٍ جديد ويأمل في كسر سلسلة الهزائم أمام الهلال واستعادة مكانته كواحد من أبرز الفرق السعودية.

يدخل الفريق بقيادة مدربه بتكتيك دفاعي منظم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال ثغرات دفاع الهلال.

التشكيل المتوقع:

• حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

• الدفاع: أحمد حجازي، زياد الصحفي، مد الله العليان، مهند الشنقيطي.

• الوسط: كورونادو، طارق حامد، رومارينيو.

• الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد.

عوامل الحسم في مباراة الهلال والاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس الملك

• الهلال: يعتمد على خبرة لاعبيه الدوليين وقوة خط وسطه بقيادة سلمان الفرج، إلى جانب القدرات الهجومية للثلاثي سالم الدوسري، مالكوم، وميشايل.

• الاتحاد: يركز على التنظيم الدفاعي والهجمات السريعة التي يقودها عبدالرزاق حمدالله وفهد المولد، مع استغلال الكرات الثابتة.

تحليل المباراة وتوقعات الأداء في مباراة الهلال والاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس الملك

و من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث سيحاول الهلال فرض إيقاعه منذ البداية بالاعتماد على أسلوبه الهجومي، بينما سيحاول الاتحاد استغلال أي فرص سانحة من المرتدات أو الكرات الثابتة.

بناءً على الأداء السابق للفريقين، تبدو الكفة تميل لصالح الهلال بسبب تفوقه التاريخي وأدائه المستقر، ولكن الاتحاد يمتلك القدرة على قلب الموازين، خاصة إذا حافظ على انضباطه الدفاعي واستغل الفرص المتاحة.

كيفية مشاهدة المباراة بث مباشر الهلال والاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس الملك

يمكن لعشاق الكرة متابعة المباراة مباشرة عبر البث التلفزيوني على قناة SSC HD

أو من خلال البث الرقمي عبر منصة شاهد VIP التي توفر تجربة مشاهدة بجودة عالية.

كما يدير اللقاء طاقم تحكيمي دولي المباراة لضمان أعلى مستويات العدالة.

و يُتوقع حضور كبير يعكس أهمية اللقاء وقوة المنافسة بين الفريقين.

حيث تعد مباراة الهلال والاتحاد قمة كروية بكل المقاييس، حيث تترقب الجماهير 90 دقيقة من الحماس والإثارة في واحدة من أقوى مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.