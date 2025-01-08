بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 04:30 مساءً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعد قليل مؤتمر صحفى ، لإعلان أبرز القرارات التى تم اتخاذها.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة لأبناء مصر من المواطنين الأقباط في الداخل والخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارة الكاتدرائية كل عام ومشاركة الأخوة الاقباط الاحتفالات بهذه المناسبة وتقديم التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المواطنين الأقباط في الداخل والخارج بهذه المناسبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد المجيد التي أقيمت بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت العديد من الرسائل المهمة، منها التأكيد على أن المحبة والتآخي بين جموع أبناء الأمة المصرية يُعد مصدر قوة وركيزة من ركائز حماية هذه الدولة، ووحدة نسيجها الوطني، وكذا تأكيد فخامته على وعي وإدراك أبناء الشعب المصري العظيم لحجم التحديات الداخلية والخارجية، وتكاتفهم في مواجهة هذه الصعاب.