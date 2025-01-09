العالم اليوم - "LG" الكورية الجنوبية تسجل زيادة في إيراداتها لعام 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يناير 2025 07:27 صباحاً - كشفت شركة "إل جي إلكترونيكس" الكورية الجنوبية للإلكترونيات الاستهلاكية، عن تسجيل إيرادات أولية بلغت 87.74 تريليون وون كوري جنوبي (60 مليار دولار) لعام 2024، بزيادة عن إيرادات العام السابق بنسبة أربعة بالمئة والتي بلغت 84.2 تريليون وون.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن تحولاتها الاستراتيجية في نماذج الأعمال، التي تشمل خدمات الاشتراكات والمبادرات المباشرة للمستهلك، إلى جانب توسيع العمليات بين الشركات، ساهمت في نمو الإيرادات.

ومع ذلك، أشارت شركة "إل جي إلكترونيكس" إلى تراجع أرباحها التشغيلية الأولية لعام 2024، لتصل إلى 3.43 تريليون وون، مقابل 3.55 تريليون وون في العام السابق.