انت الأن تتابع خبر مع برودة الجو.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من البلح باللبن الدافئ يوميًا وأهم فوائده!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع انخفاض درجات الحرارة، يقوم أغلب الأشخاص بالبحث عن المشروبات التي يمكن أن تقوم بمنح الجسم الحرارة والدفء، ويعتبر البلح باللبن من أهم هذه المشروبات الشتوية، التي تعرف بأنها غنية بالألياف والطاقة والفيتامينات، بالإضافة إلى المعادن، كما أنه يمكن تحضيره في المنزل بخطوات سهلة، ومكونات سهلة ومن خلال هذا المقال، سوف نتعرف على الفوائد الصحية التي يحتوي عليها مشروب البلح باللبن.

الفوائد الصحية لمشروب البلح باللبن

يحتوي مشروب البلح باللبن على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وتتمثل هذه الفوائد في النقاط التالية:

تقوية العظام

يعرف اللبن بأنه من مصادر الكالسيوم والبروتين المهمة، لذلك فهو يساعد على تقوية العظام بالإضافة إلى إصلاح العضلات، وزيادة سرعة التعافي، كما يحتوي اللبن على الماغنسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، بالإضافة إلى النحاس، وكل هذه العناصر تدعم صحة العظام بشكل كبير.

تحسين الهضم

يساعد تناول كوب واحد من البلح باللبن يوميًا في دعم صحة الجهاز الهضمي، وذلك لأن البلح يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تقوم بتنظيم حركة الأمعاء، كذلك اللبن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي.

تحسين النوم

يساعد اللبن على تحسين النوم بفضل خصائصه المفيدة، مثل حمض التربتوفان الأميني، الذي يلعب دور مهم في إنتاج الميلاتونين والسيرتونين، وهذه المواد تساعد في تحسين الحالة المزاجية، كما يحتوي البلح أيضًا على حمض التربتوفان.

تحسين وظائف المخ