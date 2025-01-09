الدوري البحريني (8): الأهلي يواجه الرفاع الشرقي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباراتان، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة من الدوري البحريني بكرة القدم، فيلعب الأهلي مع الرفاع الشرقي الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلتقي سترة مع المالكية بنفس التوقيت.

وتجري غداً، الجمعة، مباراتان أيضاً، فيلتقي الرفاع مع المحرق، والخالدية مع البحرين.

وتختتم منافسات الجولة الثامنة يوم السبت القادم، حيث يلعب المنامة مع الشباب، وعالي مع النجمة.

ويتصدر المحرق ترتيب فرق الدوري البحريني بـ 17 نقطة، يليه سترة بـ 13 نقطة، الخالدية بـ 12 نقطة، والرفاع بـ 11 نقطة، ولكل من النجمة والبحرين 10 نقاط.