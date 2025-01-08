انت الأن تتابع خبر "هيفوتك كتير لو مجربتهوش"... تناول مشروب الزنجبيل المغلي بعد الأكل يوميا وستتفاجأ من النتيجة... يارتك جربته من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الزنجبيل من المكونات التي استخدمت عبر العصور لتخفيف مشكلات الجهاز الهضمي، حيث يسهم في تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز إفراز اللعاب والصفراء، ما يساعد في تكسير الطعام بفعالية، من جهة أخرى، تلعب القرفة دورا هاما في تقليل الانتفاخ والتخلص من الغازات، مما يجعل مشروب القرفة والزنجبيل اختيارا ممتازا بعد تناول والوجبات،

تحسين مستويات السكر ودعم المناعة

تشتهر القرفة بقدرتها على تحسين حساسية الأنسولين، مما يساهم في خفض مستويات السكر في الدم، ما يجعلها ملائمة للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو السكري من النوع الثاني، و يعمل الزنجبيل بدوره على تعزيز الصحة الأيضية، مما يدعم هذا التأثير، و إلى جانب ذلك، يحتوي كل من الزنجبيل والقرفة على مضادات أكسدة فعالة تعزز مناعة الجسم، و يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للبكتيريا، بينما تحمي القرفة من الفطريات ومسببات الأمراض المختلفة.

تعزيز صحة القلب والمساهمة في إنقاص الوزن