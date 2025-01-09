ريال مدريد أمام ريال مايوركا .. التشكيلة المتوقعة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 11:56 صباحاً - يلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة”.

ويدخل الميرنجي اللقاء بتشكيلة شبه كاملة حيث يغيب فقط الثنائي إيدير ميليتاو وداني كارفاخال، فيما يتواجد دافيد ألابا ضمن القائمة.

وبعد عدة تغييرات قام بها أنشيلوتي في مباراة الكأس الماضية أمام ديبورتيفا مينيرا، فإن المدرب الإيطالي سيعود لأفضل تشكيلة له مع تواجد الثلاثي فينيسيوس جونيور، مبابي، ورودريجو في خط هجوم الفريق.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة للميرنجي على النحو الآتي:

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي/كامافينجا، روديجر، تشواميني، فاسكيز.

خط الوسط: سيبايوس، فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو.