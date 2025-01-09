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رياض - احمد صلاح - يعتبر مواصفات هاتف Xiaomi Poco X6 من أفضل الأجهزة الذكية التي أطلقتها شركة شاومي في للفئة المتوسطة، حيث يتميز الموبايل بتصميم شيك وخامات ممتازة، ومواصفات وإمكانيات عالية ويعتبر منافس للهوتف الرائدة مع فئة سعرية مناسبة جداً، كما يتمتع الهاتف بشاشة مميزة من نوع أموليد بدقة عالية 1.5k مع أعلى معدل تحديث 120Hz ودرجة سطوع عالية، مع تصميم كاميرات خلفية مميزة وبدقة عالية، فدعونا من خلال السطور التالية نتعرف على أهم مواصفات Xiaomi Poco X6 وأسعاره على النحو التالي.

تأتي أبعاد موبايل شاومي بوكو اكس 6 كالتالي: الطول 161.2 ملم، والعرض 74.3 ملم، السمك 8 ملم.

أما الوزن يأتي 181 جرام.

يأتي باللون الأبيض والأزرق والأسود.

خامات التصنيع الخارجية تأتي من البلاستيك.

أهم مواصفات هاتف Xiaomi Poco X6

المعالج والأداء

يأتي معالج هاتف Xiaomi Poco X6 بنوع Snapdragon 7s Gen 2

تكنولوجيا بدقة الـ 4 نانو ميتر

يأتي من تصنيع شركة كوالكم

أما عن معالج الرسوميات فهو من نوع Adreno 710

شبكات الاتصال والشرائح

يدعم شبكات الـ 2G والـ 3G والـ 4G والجيل الخامس الـ 5G

يدعم تشغيل عدد 2 شريحة اتصال Nano Sim

الشاشة

تأتي من نوع AMOLED

أما الجودة بدقة 1220×2712 بكسل

المساحة بمقاس 6.67 بوصة

كثافة البكسلات 446 بكسل

معدل التحديث بتردد 120 كما في عملاق شاومي هاتف Xiaomi Redmi 14C

أما بالنسبة لدرجة السطوع تصل 1800 شمعة لكل متر مربع

الكاميرا الأمامية

تأتي عدسة السيلفي هاتف Xiaomi Poco X6 بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4

الكاميرا الخلفية

يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية:

الكاميرا الأساسية الأولى تأتي بدقة 64 ميجا بكسل

أما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل وخاصة بالتصوير الواسع

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل وخاصة بالماكرو

أما الفلاش يأتي أحادي خلفي من نوع الليد

البطارية

تأتي بطارية موبايل شاومي بوكو اكس 6 بسعة 5100 مللي أمبير أعلي بنسبة بسيطة من سعة هاتف Realme C67 4G

أما الشحن السريع بقوة 67 واط

سوفت وير

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13

واجهة المستخدم تأتي MIUI 14

[وحش شركة شاومي عملاق الفئة المتوسطة... سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Poco X6 في السعودية والإمارات ومصر]

وحش شركة شاومي عملاق الفئة المتوسطة… سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Poco X6 في السعودية والإمارات ومصر

ما هو سعر هاتف شاومي بوكو اكس 6

يتوفر جوال Xiaomi Poco X6 في داخل الإمارات ذاكرة 256 مع 12 جيجا رام بسعر حوالي 950 درهم.

وفي داخل السعودية بمبلغ حوالي 1100 ريال سعودي لذاكرة 256 و 12 جيجا رام.

في داخل مصر يتوفر الهاتف ذاكرة 256 مع 12 جيجا رام بسعر حوالي 16500 جنيه مع ضمان دولي.