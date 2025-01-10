نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن عيد يشارك في بطولة مسلسل "الحلانجي" ضمن موسم دراما رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان حسن عيد مشاركته في مسلسل "الحلانجي"، الذي يُعرض ضمن السباق الدرامي في موسم رمضان 2025.

ويأتي هذا الإعلان مع إشادة واسعة من المخرج معتز حسام، الذي عبّر عن تقديره الكبير لأداء حسن عيد، مؤكدًا أنه يُعدّ أحد أبرز المواهب التمثيلية في الساحة الفنية المصرية.

ونشر معتز حسام عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا أشار فيه إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع حسن عيد للمرة الثانية.

وكتب: "حسن يمتلك خبرة كبيرة ومهارة حقيقية تجعل منه ممثلًا قادرًا على التأثير بعمق في أي عمل يشارك فيه.

هو نموذج للممثل الذي يجعل كل من حوله على البلاتوه يتفاعل بإيجابية وانسجام".

ويُعدّ مسلسل "الحلانجي" واحدًا من الأعمال المرتقبة التي من المتوقع أن تحظى باهتمام واسع من الجمهور، حيث يجمع بين عناصر درامية قوية وفريق عمل مميز بقيادة مخرج مخضرم.

وأكد حسام في منشوره أن العمل يعكس صورة مشرّفة للدراما المصرية، سواء من حيث الإخراج أو الأداء التمثيلي أو التقنيات المستخدمة، مشيرًا إلى أن "الحلانجي" يضع معيارًا جديدًا للمنافسة مع الإنتاجات الأجنبية.

ومن جانبه، أعرب حسن عيد عن امتنانه العميق لشهادة المخرج معتز حسام، مشيرًا إلى أن العمل تحت قيادته يُعدّ تجربة استثنائية تُبرز قدراته كممثل،وعلّق قائلًا: "أعتز بهذه التجربة التي تجمعني بفريق عمل مبدع وقصة مؤثرة ستصل بكل تأكيد إلى قلوب المشاهدين".

يُذكر أن حسن عيد قد أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على تقديم أدوار متنوعة تترك أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، وهو ما يعزز من توقعات نجاحه في تقديم شخصية جديدة تُضاف إلى مسيرته الفنية.

مسلسل "الحلانجي" هو دراما اجتماعية تحمل أبعادًا إنسانية عميقة، ومن المتوقع أن يُشكل محطة مهمة في مسيرة طاقم العمل بأكمله، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي حظي به قبل بدء عرضه.