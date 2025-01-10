حكيم يسترجع ذكريات لقائه مع الأديب الكبير نجيب محفوظ

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحدث الفنان حكيم عن أحد اللقاءات التي لا تُنسى في حياته، وهو لقاؤه بالأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، وأعرب حكيم عن امتنانه لهذه اللحظة التي جمعته بأحد أعظم رموز الأدب في مصر والعالم.



وشارك حكيم، جمهوره منشور وعلق عليه قائلًا: "كنت محظوظ أنه كان ليا الشرف في مشواري الفني إني قابلت الأديب العالمي نجيب محفوظ، وعمري ما نسيت كلامه ونصيحته ليا لحد وقتنا هذا واللي فعلًا بعمل بيها وملازماني طول مشواري الفني".

حكيم والكاتب الكبير نجيب محفوظ



كما إن نجيب محفوظ كان يتمتع بتواضع شديد واهتمام كبير بكل من حوله، مؤكدًا أن لقاءه معه سيظل محفورًا في ذاكرته كأحد أبرز محطات حياته.

آخر أعمال حكيم الغنائية



أعاد النجم حكيم طرح أغنية “الصعيد يادولة” الفترة الماضية وذلك بعد أن طرحها في عام 2020 ضنت ألبومه الغنائية “الراجل الصح” وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شبيسي، ومكساچ المهندس أحمد جودة.

كلمات أغنية "الصعيد يا دولة"

الْفَرْع الرَّئِيسِيّ لمصنع الرُّجُولَة مَوْجُودٍ عَلَى أَرْضِنَا

الْعِزَّة والْكَرَامَةِ وَ هرمون الشَّهَامَة

بيجروا فِي دُمْنَا دَه إِحَنًا الْمَعْنِيّ الْحَقِيقِيّ لِكَلِمَة مُرَجَّلَة

راكزين زِيّ الْجِبَال ملناش فِي الهرجلة

الصَّعِيد يَا دَوْلَة يَا أَرْضُ العتاولة واخدين الرُّجُولَة والتَّقْدِير مُقَاوَلَةٌ

الصَّعِيدِيّ جَدَع وَيُسَدّ عُمْرِهِ مَا بيفتري عَلَى حَدِّ

قَلْبِه جَامِد رَأْسَه لِفَوْق تُلَاقِي رَاجِلٌ وَقْت الْجَدّ

بَلَد الرَّجَّالَة إلَى تَشَرَّف

بَلَد الْإِبْطَال نَبَع الجدعان

فِي الشِّدَّةِ إِحَنًا إِحَنًا إلَى بنتصرف

و بِقَلْب نسد فِي أَيِّ مَكَان

الصَّعِيدِيّ جَدَع وَيُسَدّ عُمْرِهِ مَا بيفتري عَلَى حَدِّ



الصَّعِيد يَا دَوْلَة يَا أَرْضُ العتاولة

واخدين الرُّجُولَة والتَّقْدِير مُقَاوَلَةٌ.