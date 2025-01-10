أحمد جودة - القاهرة - صدقي صخر: “أحب لطفي عبود.. وسأعيد تقديم الشخصية إذا كان السيناريو مميزًا” (خاص)

صرح الفنان صدقي صخر للفجر الفني عن ارتباطه بشخصية “لطفي عبود” التي قدمها في أعماله السابقة، مؤكدًا أنه سيجسدها مرة أخرى إذا جاء سيناريو مميز، وجاء ذلك خلال حفل جائزة ساويرس الثقافية التي أقيمت مساء أمس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

صدقي صخر

كما تحدث عن نجاحه في مسلسل “رقم سري”، قائلًا: “الحمد لله، كان امتدادًا لنجاحي في “صوت وصورة”، وأرى العمل قائمًا على نجاح كبير”.



آخر أعمال صدقي صخر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال صدقي صخر مسلسل "رقم سري"، الذي جسد فيه شخصية "لطفي عبود"، حيث حصد العمل إشادة واسعة وحقق نجاحًا لافتًا.

أبطال مسلسل "رقم سري"

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم عمرو وهبة، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، تحت إشراف مصطفى العوضي، والعمل ينتمي إلى دراما التشويق والإثارة المليئة بالألغاز.



أحداث مسلسل "رقم سري"

تدور أحداث “رقم سري” حول “ندى عشماوي”، فتاة طموحة في منتصف الثلاثينيات تشغل منصب أصغر مديرة بنك في عمرها، لكنها تواجه عداوات داخل عملها. تتعقد الأحداث عندما يتولى الضابط “حسين محمود” التحقيق في مؤامرة لسرقة أموال المودعين عبر منظومة البنك الإلكترونية، لتنكشف شبكة من الاتهامات والمفاجآت المثيرة خلال التحقيقات.