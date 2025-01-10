نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الروسي يحصل على روبوتات جديدة متعددة الاستخدامات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سلّمت مؤسسة "روستيخ" الجيش الروسي دفعة من روبوتات "ديبيشا" العسكرية متعددة الاستخدامات.

وأشارت المؤسسة إلى أن روبوت "ديبيشا" صمم ليكون قادرا على حمل مجموعة متنوعة من المعدات الأمر الذي يجعله مناسبا للقيام بمهام مختلفة، فهو قادر على نقل الحمولات التي تصل أوزانها إلى 200 كلغ ويمكن استعماله على الجبهات العسكرية لإيصال المؤن والذخائر، وفي عمليات إجلاء الجرحى.



وتوجد من هذا الروبوت نسخ محمولة على منصة مجنزرة قادرة على اجتياز أصعب التضاريس، تصل سرعتها إلى 15 كلم/سا، ويمكن تزويد هذه النسخ بأسلحة كاميرات حرارية لتستعمل في عمليات الاستطلاع العسكري ليلا ونهارا، كما يمكن تجهيزها برشاشات وقاذفات قنابل لتستخدم كروبوتات قتالية، وتوجد نسخ من "ديبيشا" محمولة على منصات مدولبة يمكنها قطع مسافات طويلة والحركة بسرعة تصل إلى 30 كلم/سا، ويمكن استعمال هذه النسخ في إجلاء المصابين أثناء المعارك وفي نقل المعدات والمؤن والذخائر للعساكر على خطوط القتال.

وحول الموضوع قال المدير الصناعي لقسم صناعة الأسلحة والذخائر في "روستيخ" بيكخان أوزدوييف: "المهندسون في شركة المجمعات الدقيقة التابعة لمؤسستنا طوروا هذا الروبوت ليكون متعدد الاستخدامات. نعمل اليوم على تطوير حلول برمجية تمكننا من تحويل أي مركبة قتالية إلى مركبة عسكرية روبوتية، بما في ذلك الدبابات وعربات نقل المشاة العسكرية، هذا النهج يمكننا من استخدام هذه المعدات في مناطق القتال الخطرة دون تعريض الجنود للخطر