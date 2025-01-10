نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة الهجرة الدولية: عدد الفارين من النزاع في السودان يقترب من حاجز الـ 15 مليونًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بارتفاع عدد الفارين من النزاع الدائر في السودان إلى قرابة الـ 15 مليون شخص.

وبدأ الصراع في العاصمة الخرطوم في 15 أبريل 2023 وسرعان ما تمدد إلى معظم أنحاء البلاد مما خلق أزمة واسعة النطاق جعلت 64% من السكان البالغ عددهم 47.5 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية.

وقالت منظمة الهجرة في تقرير تلقت RT نسخة منه، إن إجمالي عدد النازحين ارتفع في العام السابق بنسبة 27%، حيث بلغ عددهم 11.559.907 شخصا فيما عبر 3.352.418 فردا الحدود إلى دول الجوار.

وأشارت إلى أن 84% من الأسر النازحة والبالغ عددهم 2.3 مليون أسرة، بحاجة إلى الغذاء بينما تحتاج 78% من هذه الأسر إلى مواد غير غذائية خاصة المأوى والوقود.

وتسعى الأمم المتحدة لجمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى 20.9 مليون سوداني في هذا العام بعد أن دمر النزاع سبل العيش في الريف والحضر.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية بأن أكثر من 30% من سكان السودان أصبحوا لاجئين في دول الجوار ونازحين داخليا.

وتعتمد المنظمة على شبكة مكونة من 498 عدادا و9608 مخبرين لجمع بيانات النزوح في 10119 موقعا في جميع ولايات البلاد الـ 18.