نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولندا تتبنى قرارا يحمي نتنياهو من الاعتقال إذا حضر الاحتفال بذكرى أوشفيتز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبنت بولندا قرارا يتعهد بضمان المشاركة الحرة والآمنة لنتنياهو وكبار ممثلي إسرائيل الذين يختارون حضور احتفال الذكرى 80 لتحرير الجيش الأحمر السوفيتي معسكر الإبادة النازية في أوشفيتز.

وأصبح نتنياهو على قائمة المطلوبين دوليا العام الماضي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (أكبر محكمة جرائم حرب في العالم) في 21 نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال بحقه وآخرين فيما يتعلق بالحرب الدائرة في غزة متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وجاء في القرار الذي نشره مكتب رئيس الوزراء دونالد توسك: "تؤكد الحكومة البولندية المشاركة الآمنة لقادة إسرائيل في إحياء الذكرى في 27 يناير 2025 كجزء من تكريم الأمة اليهودية التي أصبح الملايين من بناتها وأبنائها ضحايا للهولوكوست الذي نفذه الرايخ الثالث".

ونشرت الحكومة البيان بعد أن طلب الرئيس البولندي أندريه دودا من توسك ضمان حضور نتنياهو دون التعرض لخطر الاعتقال.

وكانت هناك تقارير تشير إلى أن مذكرة الاعتقال قد تمنع نتنياهو من السفر إلى بولندا لحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير معسكر الموت أوشفيتز بيركيناو في عام 1945 من قبل القوات السوفيتية في 27 يناير.

وكان أوشفيتز - بيركيناو في مدينة أوشفيتسيم البولندية أكبر معسكرات الاعتقال النازية وأطولها عمرا، لذلك أصبح أحد الرموز الرئيسية للهولوكوست، حيث لقي نحو 1.4 مليون شخص حتفهم كان من بينهم نحو 1.1 مليون يهودي بين عامي 1941 و1945.

وتم تحرير المعسكر في 27 يناير 1945 على يد قوات الجيش الأحمر ليتم إنشاء متحف في موقع معسكر الاعتقال النازي السابق في 1947.