نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليزا كودرو تكشف عن مذكرة سرية تركها ماثيو بيري داخل "جرة البسكويت" الشهيرة في Friends في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأت النجمة العالمية ليزا كودرو جمهورها بالكشف ذكرى خاصة ومؤثرة تعود إلى أيام تصوير مسلسل Friends في لقاء حديث، أعلنت كودرو أنها عثرت على مذكرة سرية تركها زميلها الراحل ماثيو بيري داخل "جرة البسكويت" الشهيرة التي ارتبطت بالمسلسل.

تعود القصة إلى عام 2004، عند انتهاء العمل على المسلسل الكوميدي الناجح الذي امتد لعشرة مواسم.

في الحلقة الأخيرة، أهدى بيري، الذي جسّد شخصية تشاندلر بينغ، كودرو (التي لعبت دور فيبي بوفاي) الجرة الشهيرة كتذكار. ولم تكتشف كودرو سر الجرة إلا مؤخرًا، حيث فتحتها لأول مرة منذ عقدين لتجد مذكرة بخط يد بيري مخبأة بداخلها.

وعلّقت كودرو على هذه المفاجأة قائلة:

"أعطاني ماثيو الجرة في نهاية تصوير حلقتنا الأخيرة.

لم أكن قد فتحتها أو تفحصتها منذ ذلك الوقت لكن مؤخرًا وجدت المذكرة التي خبأها لي.

لم أقرأها بعد، لكن توقيت اكتشافها يبدو ذا معنى كبير بالنسبة لي."

رغم عدم كشف كودرو عن محتوى المذكرة، أضافت في تصريحاتها وفقًا لما نشره موقع "NME":

"التوقيت هو كل شيء."

يُذكر أن ماثيو بيري توفي في 28 أكتوبر 2023 عن عمر يناهز 54 عامًا، ما أثار حالة من الحزن في أوساط محبيه وأصدقائه.

وفقًا لتقارير أولية، عُثر على جثمان بيري في منزله بلوس أنجلوس بعد تعرضه لسكتة قلبية، دون وجود أي علامات غريبة أو دليل على تعاطي المخدرات في مكان الحادث.

هذا الكشف المؤثر من كودرو يأتي كتذكير آخر بالأثر العميق الذي تركه بيري في حياة زملائه ومحبيه، ليس فقط من خلال أدائه الفني، ولكن أيضًا بلمساته الشخصية الصادقة.