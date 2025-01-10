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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل إيقاف القيد للنادي الإسماعيلي مجددًا بعدما كان تم فكه خلال الأيام القليلة الماضية.

تفاصيل إيقاف القيد بنادي الإسماعيلي مجددًا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كنا انفردنا مع حضراتكم من أيام بأزمة جديدة تهدد إيقاف قيد نادي الإسماعيلي مجددًا، وبالفعل اليوم فيفا وضع اسم نادي الإسماعيلي في الأندية الموقف قيدها، وهذا بسبب مستحقات ثنائي الدراويش السابق جان موريل وكارميلو ألجاراناز بالإضافة إلى شكوى نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة".

وأضاف:" مصدر مسؤول في النادي الاسماعيلي في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور اليوم، أنهم مطالبين بسداد مبلغ 900 ألف دولار، للاعب الإيفواري جان موريل أي ما يوازي 45 مليون جنيه، والاتفاق كان 300 ألف دولار مقدم، ولكن النادي دفع 200 ألف دولار فقط بس ويتبقى 100 ألف دولار، والقسط التاني في ديسمبر كان 300 ألف دولار ولكنهم متدفعوش، بالتالي اللاعب له حاليا 400 ألف دولار إضافة إلى 300 ألف دولار قسط أخير يعني له 700 ألف دولار من أصل 900 ألف دولار".

واختتم: "بجانب اللاعب البوليفي كارميلو ألجاراناز له 550 ألف دفعنا 150 دولار فقط ألف فقط، وله قسطين في نوفمبر وديسمبر لم يدفعوا وكل قسط منهم بـ 100 ألف دولار، لذلك إيقاف القيد مجددًا كان أمر متوقع، بالإضافة إلى شكوى نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة".