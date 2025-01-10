موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع غريمه التقليدي فريق برشلونة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره مايوركا، بثلاثية نظيفة خلال المباراة. التي أقيمت بينهما منذ قليل، في نصف نهائي السوبر الإسباني.

بينما تمكن فريق برشلونة من التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما حقق الفوز على نظيره أتليتك بيلباو، بثنائية نظيفة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، غي نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports وقنوات MBC MASR، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني في موسمه الحالي