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الدوري البحريني (8): الرفاع يلتقي المحرق

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثامنة من الدوري البحريني بكرة القدم، فيلتقي الرفاع مع المحرق الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والخالدية مع البحرين بنفس التوقيت.

أمس:
× الرفاع الشرقي 3-2
سترة × المالكية 0-1

ترتيب فرق المقدمة
1- المحرق: 17 نقطة
2- سترة: 13 نقطة
3- الخالدية: 12 نقطة
4- الأهلي: 12 نقطة
5- المالكية: 12 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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