نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البحريني (8): الرفاع يلتقي المحرق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثامنة من الدوري البحريني بكرة القدم، فيلتقي الرفاع مع المحرق الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والخالدية مع البحرين بنفس التوقيت.
أمس:
الأهلي × الرفاع الشرقي 3-2
سترة × المالكية 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- المحرق: 17 نقطة
2- سترة: 13 نقطة
3- الخالدية: 12 نقطة
4- الأهلي: 12 نقطة
5- المالكية: 12 نقطة