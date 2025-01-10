الدوري البحريني (8): الرفاع يلتقي المحرق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثامنة من الدوري البحريني بكرة القدم، فيلتقي الرفاع مع المحرق الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والخالدية مع البحرين بنفس التوقيت.

أمس:

الأهلي × الرفاع الشرقي 3-2

سترة × المالكية 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- المحرق: 17 نقطة

2- سترة: 13 نقطة

3- الخالدية: 12 نقطة

4- الأهلي: 12 نقطة

5- المالكية: 12 نقطة