ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس الأمريكية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق الهائلة التي تشتعل في منطقة لوس أنجلوس الأمريكية إلى عشرة قتلى، حيث أعلن مكتب الطب الشرعي عن ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية.

وتسببت الحرائق في دمار هائل، إذ أتت على أكثر من عشرة آلاف مبنى، وشردت عشرات الآلاف من السكان الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم وسط مشهد كارثي.

ويواصل رجال الإطفاء جهودهم الحثيثة للسيطرة على النيران التي انتشرت بشكل واسع في مناطق متفرقة من المدينة، وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية من استمرار الخطر خلال الأيام المقبلة.

وفي ذات السياق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحرائق بأنها “الأكثر تدميراً في تاريخ كاليفورنيا”، مشيراً إلى أن أكثر من 360 ألف شخص تم إجلاؤهم من منازلهم.