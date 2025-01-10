أمراض سوء التغذية التي تهدد صحتك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 04:55 مساءً - فهم سوء التغذية وأسبابها

سوء التغذية هو حالة تنجم أساسًا عن تناول نظام غذائي غير متوازن حيث لا يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح. يمكن أن يؤثر سوء التغذية على الأفراد بطرق مختلفة، ويشمل النقص في الفيتامينات والمعادن أو حتى تناول سعرات حرارية غير كافية أو مفرطة. تشمل أسبابه عوامل متعددة مثل الفقر، ونقص التعليم الغذائي، والوصول المحدود إلى الغذاء الجيد.

أعراض سوء التغذية

قد تكون الأعراض غير مرئية فورًا، ولكن بمرور الوقت يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. إليك بعض الأعراض الشائعة لسوء التغذية:

ضعف جهاز المناعة وزيادة التعرض للأمراض.

انخفاض مستوى الطاقة والشعور بالتعب المستمر.

ضعف النمو لدى الأطفال والمراهقين.

الشعر الجاف والجلد الشاحب.

ضعف في العضلات والعظام.

أمراض خطيرة مرتبطة بسوء التغذية

هناك العديد من الأمراض التي قد تنجم بشكل مباشر عن سوء التغذية، وتشمل:

1. فقر الدم

يعتبر فقر الدم من الحالات الصحية الشائعة المرتبطة بسوء التغذية، وينجم عن نقص الحديد. يؤدي إلى الشعور بالتعب الشديد والضعف العام، ويؤثر على قدرة الجسم على أداء وظائفه اليومية.

2. الكساح

يؤثر الكساح بشكل رئيسي على الأطفال، وينجم عن نقص فيتامين (د) والكالسيوم، مما يؤدي إلى ضعف العظام وتشوهها.

3. السمنة وسوء التغذية

يمكن أن يكون الشخص مصابًا بالسمنة نتيجة سوء التغذية بسبب تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية لكنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن.

الوقاية والعلاج

تأتي الوقاية من سوء التغذية عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية. إليك بعض النصائح لتحقيق ذلك:

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات يوميًا.

اختيار الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة.

تضمين مصادر غنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والبقوليات.

الحصول على الكمية الكافية من الفيتامينات والمعادن من خلال مصادرها الطبيعية أو المكملات الغذائية عند الحاجة.

باستشارة أخصائي التغذية، يمكن تصميم خطة غذائية ملائمة للحالة الفردية تساهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.