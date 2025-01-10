مقشر القهوة والسكر وزيت الزيتون للوجه احصلي علي بشرة بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد أو هالات سوداء

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رياض - احمد صلاح - مقشر القهوة والسكر وزيت الزيتون للوجه، تحتاج الفتيات إلى عمل ماسكات سريعة للبشرة عند الذهاب إلى المناسبات المفاجئة أو العمل واكتشاف ظهور غمقان في البشرة أو تراكم أتربة عليها، وكثير من الفتيات يفضلن الإعتماد على الماسكات الطبيعية التي لا تترك علامات جانبية على البشرة، ويعتبر من أفضل الماسكات الطبيعية التي تساهم في تنظيف البشرة وتفتيح لونها بشكل سريع هي القهوة، فهي تحتوي على مكونات مفيدة للبشرة تساهم في تنظيفها والتخلص من الأماكن الداكنة والتصبغات التي تظهر على البشرة، كما إنها غير مكلفة ومتوفرة في جميع المنازل، لذلك يبحث جميع الفتيات عن طريقة استخدامها في تقشير البشرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة الاستخدام خلال السطور التالية.

مقشر القهوة والسكر وزيت الزيتون للوجه

تفتيح لون البشرة ليس أمر سهل، خاصة عند ظهور التصبغات وحبوب الشباب على البشرة، كما تحتاج البشرة إلى ماسكات تنظيف بشكل يومي حتى يتم الحفاظ على جمال ولمعان البشرة وتجنب ترك البشرة حتى تظهر عليها التصبغات، ويمكن عمل ماسك القهوة بشكل سريع من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

2 ملعقة من القهوة.

ملعقتين من السكر.

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير مقشر القهوة والسكر وزيت الزيتون للوجه

لزيادة جمال البشرة لابد من الاهتمام بتنظيفها وإزالة الشعر من عليها، وعمل ماسكات يومية أو أسبوعين لإزالة الخلايا الميتة من عليها بشكل دائم، وتعتبر القهوة من أفضل المكونات التي تساهم في تنظيف البشرة بشكل سريع، كما يساهم عصير الليمون في إزالة خلايا الجلد الميت، وزيت الزيتون والعسل الأبيض يقومان بترطيب البشرة،

ويمكن عمل الوصفة من خلال إتباع ما يلي.