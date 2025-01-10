انت الأن تتابع خبر توقعات ليلي عبد اللطيف تثير ضجة مع بداية السنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلان حالة الطوارىء في منطقة “باسيفيك باليساديس” بمدينة “لوس أنجلوس” عقب اندلاع حرائق غابات هائلة والتي اجتاحت أكثر من 2900 هكتار من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم.

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التواصل الأجتماعي تصريحات خبيرة الفلك والأبراج ليلي عبد اللطيف حول تنبوءاتها بحرائق كاليفورنيا.

قالت ليلي عبد اللطيف في أحد الحوارات التليفزيونية: توقعات نشوب حرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال عام 2025.

وأضافت: “هناك حزام من النار سيلف الولايات المتحدة مما يؤدي إلي وجود خسائر فادحة في الأرواح وماديا أيضا، كما توقعت بوجود جائحة جديدة في أمريكا”.