نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع بنحو 1% مع زيادة الطلب على الوقود بسبب برودة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 يناير 2025 05:11 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% خلال تعاملات الخميس، مع زيادة الطلب على الوقود خلال الشتاء في ظل تأثير الطقس البارد على مناطق من الولايات المتحدة وأوروبا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً أو 1 % إلى 76.92 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 60 سنتاً أو 0.82 % عند التسوية مسجلة 73.92 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

كان خام برنت ارتفع بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من تعاملات الخميس قبل أن يقلص مكاسبه.

جاء ذلك بعد تراجع الخامين القياسيين أكثر من 1% يوم الأربعاء مع صعود الدولار وارتفاع مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

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وقال الشريك في Again Capital بنيويورك، جون كيلدوف: “(زيادة اليوم) هو بالتأكيد ارتفاع في الطلب على الوقود خلال الشتاء هنا في الولايات المتحدة”.

وذكرت خدمة الطقس الوطنية في الولايات المتحدة أنه صدر تحذير في أجزاء من شرق تكساس حتى شمالي كنتاكي فيها من عاصفة شتوية يوم الخميس والتي تشمل مساحات واسعة من أركنسو وتنيسي.

وكانت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، كشفت يوم الأربعاء، عن زيادة استهلاك الخام بمصافي التكرير 45 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من يناير، إلى جانب ارتفاع معدلات تشغيل المصافي 0.6% إلى 93.3%.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، زودت المصافي الواقعة على ساحل الخليج الأميركي من صافي مدخلاتها من النفط الخام لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2018.

ويتزامن ذلك مع توقعات لمحللي JPMorgan بنمو الطلب على النفط خلال شهر يناير 1.4 مليون برميل يومياً على أساس سنوي إلى 101.4 مليون برميل يومياً، بدعم من ارتفاع الطلب على وقود التدفئة في النصف الشمالي من الكوكب بشكل رئيسي.

وقال محللو البنك: “من المتوقع أن يظل الطلب العالمي على النفط قوياً طوال يناير، بدعم من ظروف الشتاء الأكثر برودة من المعتاد والتي ترفع استهلاك وقود التدفئة، إلى جانب بداية مبكرة لأنشطة السفر في الصين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة”.

وتظهر أنشطة التداول في العقود الآجلة لخام برنت تصاعد قلق المتداولين تجاه تراجع المعروض تزامناً مع زيادة الطلب.

إلى جانب ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الخميس، مدعوماً من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وفي ظل ترقب لعودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير.

ويتوقع كبير محللي السوق بشركة Oanda، كيلفن وونغ، أن يتراوح سعر الخام الأميركي بين 67.55 و77.95 دولار خلال شهر فبراير، في ظل ترقب الأسواق المزيد من الوضوح فيما يتعلق بسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، وإجراءات التحفيز المالي الصينية الجديدة.