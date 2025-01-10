انت الأن تتابع خبر هدوء الأسواق.. سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10 يناير 2025 في مختلف البنوك المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الدولار في مصر في البنوك العاملة في السوق المصرفي يتابعها عدد كبير من المواطنين والمواطنات بشكل يومي، خصوصًا العاملون بالخارج معظم التحويلات تكون بالدولار الأمريكي، وقد خصصنا مقال اليوم لنوضح لكم أسعار البيع والشراء للدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، فكونوا معنا.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة

بشكل عام تشهد أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الفترة الحالية استقرار في البيع والشراء، وقد يتراجع قرش أو قرشين في بعض البنوك فقط وليس جميع البنوك المصرية،

وقد استقرت أسعار البيع والشراء في البنوك اليوم عند المبالغ التالية:

الدولار في البنك المركزي بمبلغ 50.50 جنيه مصري في الشراء، وفي البيع بمبلغ 50.64 جنيه مصري.

الدولار في البنك الأهلي المصري بمبلغ شراء 50.51 جنيه، وبمبلغ بيع بقيمة 50.61 جنيه مصري.

الدولار في بنك مصر يسجل مبلغ 50.51 جنيه عند الشراء، بينما عند البيع بحوالي 50.61 جنيه مصري.

أتى الدولار الأمريكي داخل بنك الإسكندرية اليوم عند الشراء بمبلغ 50.55 جنيه مصري، بينما في البيع بحوالي 50.65 جنيه مصري.

أسعار الدولار في مصر الآن

سجل اليوم الدولار الأمريكي في بنك cib التجاري الدولي مبلغ شراء قدره 50.52 جنيه مصري، وعند البيع سجل مبلغ 50.62 جنيه مصري.

سجل الآن الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مبلغ شراء بحوالي 50.58 جنيه مصري، وعند البيع بمبلغ 50.67 جنيه مصري.

أتى في بنك كريدي أجريكول مبلغ 50.52 جنيه شراء، ومبلغ 50.62 جنيه مصري بيع.

وصل الدولار داخل بنك البركة اليوم إلى مبلغ 50.51 جنيه شراء، وبيع بحوالي 50.61 جنيه مصري.

وللعلم أن الأسعار