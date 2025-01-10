نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: مصر تمتلك بنية تحتية متميزة لإسالة الغاز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 يناير 2025 03:15 مساءً - دوت الخليج_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعزيز العمل التكاملى بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط، هو المفتاح لتحقيق أفضل استغلال لإمكانيات قطاع الغاز الطبيعي في الدول الثلاث سواء الاحتياطيات الغازية المكتشفة أو الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتفردة لنقل الغاز الطبيعى للأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن كل دولة لديها مايميزها من إمكانيات متنوعة فى هذا القطاع، ولا يمكن أن تعمل منفردة وحدها بل تستطيع بالتعاون والعمل التكاملى الجماعي الوصول إلى أفضل الطرق لتنمية مواردها والاستفادة منها اقتصادياً خاصة في ظل الطلب العالمى الكبير على الغاز الطبيعي.

وأوضح وزير البترول أن القيادة السياسية والحكومات في مصر وقبرص واليونان تدعم هذا التوجه بشكل حثيث لتحقيق المنفعة المتبادلة .

وأشار بدوي إلى أن الوزارة وضعت تعظيم التعاون الاقليمى ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية عملها، وتسعى للإستفادة من الموقع الجغرافى المتميز والبنية التحتية المتميزة التي استثمرت الدولة المصرية في اقامتها لجذب الاستثمار، والقدرات الكبيرة لقطاع البترول من تكرير وشبكات نقل وتسييل الغاز لإعادة تصديره.

وأوضح بدوي أن الوزارة عملت خلال الأشهر الأخيرة على تسريع وتيرة تفعيل التعاون الاقليمى مع الجانب القبرصى، خاصة وأن مصر تتميز بإمتلاك البنية التحتية التي يمكن من خلالها إقامة تعاون في استغلال الغاز المكتشف في الحقول القبرصية، ولا يتوافر له البنية التحتية التي تتوافر في مصر، ومن خلال ذلك يمكن تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة للدولتين وتعظيم العائد الاقتصادى من البنية التحتية المصرية من خلال فرصة استقدام الغاز القبرصى إلى مصر وإسالته في مصانع اسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، أو استغلال جزء منه اقتصادياً في السوق المحلى لتعظيم القيمة المضافة، من خلال صناعة البتروكيماويات التي تقوم بإستخدامه في تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.

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ولفت إلى أن تواجد شركاء الاستثمار انفسهم من الشركات العالمية في مصر وقبرص يساعد على تعزيز هذا التوجه ويعزز من العائد على الاستثمار وجاذبيته في كلا البلدين .

وأشار بدوى إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت خطوات جادة ايضاً بين مصر واليونان لإقامة شراكة في نقل وتسويق الغاز الطبيعى في دول شرق أوروبا والاستفادة من طاقات البنى التحتية في البلدين ، وتم توقيع اتفاق تأسيس الشركة المشتركة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية للعمل في هذا الصدد كإحدى ثمار مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس المجموعة اليونانية.

ولفت إلى أن مصر واليونان لديهما رغبة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في قطاع الطاقة وسيكون هناك خطوات جديدة في هذا الصدد خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال المهندس كريم بدوي في الجلسة الإفتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى القبرصى اليوناني الذى أقيم في اتحاد الغرف المصرية، بمناسبة انعقاد القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، ويانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، وكوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.