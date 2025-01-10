انت الأن تتابع خبر تجديد هوية مقيم لمرافقيك بسهولة عبر أبشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عصر التطور التكنولوجي المتسارع، تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسهل على المواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسرعة ومن أبرز هذه الخدمات التي حققت نجاحًا كبيرًا، منصة "أبشر" التي أحدثت ثورة في التعاملات الحكومية.

تجديد هوية المقيم بضغطة زر

تعتبر هوية المقيم من أهم المستندات التي تثبت إقامة الأجنبي في المملكة، وتتيح له الاستفادة من العديد من الخدمات وفي إطار سعي المملكة لتسهيل الإجراءات على المقيمين، أتاح نظام "أبشر" خدمة تجديد هوية المقيم إلكترونيًا، مما وفر على المستفيدين الكثير من الوقت والجهد.

تجديد هوية المقيم للمرافقين والعمالة المنزلية خارج المملكة

من أبرز المزايا التي تقدمها خدمة تجديد هوية المقيم عبر "أبشر"، إمكانية تجديد هويات المرافقين والعمالة المنزلية حتى وإن كانوا خارج المملكة و هذه الميزة المميزة تخدم شريحة كبيرة من المقيمين الذين يرغبون في تجديد إقامات مرافقيهم دون الحاجة إلى سفرهم إلى المملكة.

خطوات تجديد هوية المقيم عبر أبشر

فيما يلي خطوات تجديد هوية المقيم عبر أبشر:-

الدخول إلى حساب أبشر: يتم الدخول إلى حساب أبشر الشخصي من هنا باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الخدمة: بعد الدخول إلى الحساب، يتم اختيار خدمة "تجديد هوية مقيم"

تحديد المستفيد: يتم تحديد المستفيد الذي يرغب في تجديد إقامته، سواء كان من أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية.

مراجعة البيانات: يتم مراجعة جميع البيانات الخاصة بالمستفيد للتأكد من صحتها.

سداد الرسوم: يتم سداد الرسوم المستحقة عن تجديد الإقامة إلكترونياً عبر إحدى وسائل الدفع المتاحة.

تأكيد الطلب: بعد سداد الرسوم، يتم تأكيد الطلب وانتظار إشعار بنجاح عملية التجديد.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة

بالإضافة إلى تجديد هوية المقيم، تتيح منصة "أبشر" أيضًا خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة (مفردة أو متعددة) للمقيمين الموجودين خارج المملكة وهذه الخدمة تساهم في تسهيل إجراءات السفر والعودة للمملكة.

فوائد خدمة تجديد هوية المقيم عبر أبشر

فيما يلي فوائد خدمة تجديد هوية المقيم عبر أبشر:-

السرعة والسهولة: تتم عملية التجديد بشكل سريع وسهل دون الحاجة إلى زيارة الإدارات الحكومية.

التوفير في الوقت والجهد: توفر الخدمة على المستفيدين الكثير من الوقت والجهد المبذول في الانتظار في الطوابير.

الدقة والكفاءة: تضمن الخدمة دقة البيانات وكفاءة الإجراءات.

الشفافية: يمكن للمستفيد متابعة حالة الطلب في أي وقت.

وفي الختام