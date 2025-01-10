نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمستندات: تعرف على التفاصيل الكاملة لأزمة إلغاء مواجهة الواسطى وطامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ملاعب الكرة المصرية واقعة جديدة بمسلسل إلغاء المباريات وذلك على اثر قيام حكم مباراة نادى الواسطى وضيفه مركز شباب طامية بإلغاء المباراة وعدم إقامتها وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لتواجد قوات التأمين بملعب مركز شباب التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف.

وكان من المقرر إقامة مواجهة الفريق الكروى الأول بنادى الواسطى وضيفه مركز شباب طامية ضمن الجولة 14 بمجموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثانى ' ب ' بملعب التنمية الشبابية وذلك بعد قرار اتحاد الكرة المصري متمثلا فى لجنة المسابقات بنقل مباريات الواسطى لملعب أخر بعد اتخاذ قرار بعدم صلاحية ملعب استاد الواسطى الجديد ومنح مهلة شهر لمسوؤلى الواسطى ليقرر بعدها مجلس إدارة الواسطى نقل المباريات لملعب التنمية.

موقف نادى الواسطى فى أزمة الإلغاء:

يتسلح نادى الواسطى باكثر من أمر داعم لموقفه حيث تواجد الفريق وجهازه الفنى والإدارى قبيل المواجهة بساعات فيما تواجدت سيارة الإسعاف وتم تسديد الرسوم المقررة بينما ياتى العنصر العام متمثلا فى قيام منطقة بنى سويف لكرة القدم بإخطار مديرية أمن بنى سويف بالجدول الجديد لمباريات الواسطى والتى تم نقلها لملعب التنمية الشبابية وذلك منذ 5 يناير الجارى.

فيما من المنتظر أن تعلن إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري عن موعد جديد لإقامة المباراة وذلك بعد الحصول على تقارير حكم اللقاء والمراقبين.

وكانت لجنة الحكام قد عينت طاقم تحكيم مكون من وليد عبد الرازق كحكم ساحة وأحمد نبيل مساعد أول ومعاذ خميس مساعد ثان وعمرو الشاذلي حكما رابعا وحسام صلاح مراقب حكام ومحمد كمال مراقب مسابقات.

فيما شهدت نتائج مباريات الجولة تعادل تليفونات بنى سويف أمام ضيفه أسمنت أسيوط بناحية 1/1 فيما سقط البدارى فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه نجوم مصر وتعادل المنيا وضيفه مصر للمقاصة بنتيجة 1/1 فيما نجح مسار فى تحقيق فوز بهدف نظيف أمام الفيوم.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 34 نقطة.

2 - مصر للمقاصة 25 نقطة.

3 - اسمنت اسيوط 24 نقطة.

4 - نجوم مصر 18 نقطة.

5 - تليفونات بنى سويف 17 نقطة.

6 - المنيا 15 نقطة.

7 - الواسطى 13 نقاط.

8 - مركز شباب طامية 13 نقطة.

9 - البدارى 12 نقطة.

10 - الفيوم 11 نقاط.

11 -بنى مزار 7 نقاط.



أزمة مباراة الواسطى وطامية

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