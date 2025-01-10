خبير لإكسترا نيوز: الدولة استهدفت أسواقا جديدة ونوعت فى السياحة المتخصصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 11:27 مساءً - قال محمد كارم الخبير السياحى، إن الاهتمام الكبير الذى قامت به القيادة السياسية و وزارة السياحة خلال الفترة الماضية سعت بشكل كبير على تنوع الأسواق السياحية، حيث استهدفت مصر أسواقا جديدة كسوق شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بجانب الأسواق الأوروبية والأسواق المصدرة للقطاع السياحى فى مصر.

وأضاف محمد كارم، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الترويج المكثف من حملات دعائية عالمية واستضافة مهرجانات عالمية كمهرجان العلمين وتعزيز البنية التحتية وتطوير المطارات وتحسين الطرق وتوسيع الشبكات الفندقية وزيادة عدد الغرف الفندقية سيجعل مصر تستقبل أكبر عدد من السياحة.

وأوضح محمد كارم أن المرونة فى مواجهة الأزمات وقدرة القطاع السياحى على التكيف مع الأزمات الإقليمية والصراعات فى الشرق الأوسط ووضع خطط للطوارئ لم تكن متواجدة من قبل فى وزارة السياحة ساعد بشكل كبير على التنوع فى السياحة المتخصصة كالسياحة العلاجية والثقافية والبيئية وسياحة المؤتمرات.