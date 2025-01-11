نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق هائل في أحد أحياء مدينة نيويورك ووقوع إصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة برونكس في ولاية نيويورك حريقا هائلا امتد إلى ثلاثة مبان سكنية، بفعل رياح قوية بلغت سرعتها ما بين 20 إلى 30 ميلا في الساعة، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

والتهم الحريق مربعا سكنيا يضم أكثر من 150 شقة، ويأتي هذا الحادث بعد وقت قصير من حريق مشابه شهدته ولاية كاليفورنيا.

وصرحت إدارة الإطفاء في نيويورك، أن نحو 200 رجل إطفاء يشاركون في جهود السيطرة على الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المبنى الذي تضرر بسبب الحريق.