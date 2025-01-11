نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يفرج عن 3 سوريين اختطفهم منذ أيام في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفرج الجيش الإسرائيلي عن 3 سوريين كان قد اختطفهم مع مزارعين لبنانيين منذ أيام في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اختطفهم أثناء مرورهم في بلدة ميس الجبل يوم الثلاثاء الماضي.

كما أفاد مراسل RT يوم الاثنين الماضي بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من المزارعين والرعاة اللبنانيين والسوريين في سهل المجيدية بقضاء حاصبيا في جنوب لبنان، واقتادتهم إلى إسرائيل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف كبيرة في بلدة ميس الجبل جنوبا إضافة إلى عمليات تفجير لمنازل في بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط جنوبي لبنان. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن "قوات اللواء 300 تواصل إزالة التهديدات في جنوب لبنان، وفقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار".

ومنذ بدء عملية "سهم الشمال" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في 23 سبتمبر الماضي والتي شملت غزو جنوب لبنان، تعمل قوات الجيش على نسف قرى كاملة أو أحياء فيها لا سيما تلك القريبة من الحدود.