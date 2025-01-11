العالم اليوم - مصاب بهوس الحرائق يشعل النار بسرواله عند محاولته حرق مطعم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يناير 2025 12:25 صباحاً - أطلقت الشرطة الأسترالية الجمعة عملية بحث عن شخص مُصاب بهوس الحرائق حاول إضرام النار في مطعم، إلا أن النيران شبّت في بنطاله فخلعه على عجل وهرب، على ما أظهرت مشاهد لكاميرات مراقبة نشرتها الشرطة.

ويظهر في لقطات الفيديو شخصان يرتديان سترتين وسروالين أمام مطعم في ملبورن جنوب شرق أستراليا، ويحملان عبوة تحتوي على "سائل قابل للاشتعال" بحسب الشرطة.

وحاول أحدهما إشعال السائل في واجهة المبنى، في زاوية لا تلتقطها كاميرا المراقبة.

ونشب حريق فجأة، فخلع الشخص سرواله على عجل وهرب عاريا، ولا يبدو أن شريكه قد أصيب.

وأشارت شرطة ولاية فيكتوريا التي نشرت اللقطات الخميس، إلى أن محاولة حرق المطعم تمت في 25 ديسمبر.

وقالت في بيان إن "المحققين نشروا لقطات كاميرات المراقبة لشخصين لاعتقادها أنها قد تساعد في التحقيق".