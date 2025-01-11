عمرو سلامة ينتهي من تصوير مسلسل "برستيج" استعدادًا للعرض قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم -



انتهى المخرج عمرو سلامة من تصوير مسلسل "برستيج"، الذي يُعد واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة لعام 2025. وبدأ فريق العمل حاليًا مرحلة المونتاج، حيث يتم تجهيز الحلقات استعدادًا لعرض المسلسل قريبًا حصريًا على منصة "يانجو".

المسلسل من إنتاج شركة "ذا بلانتت ستوديوز" ومن تأليف إنجي أبو السعود، ويضم في بطولته نخبة من نجوم الدراما العربية، منهم محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، وسامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر شريف. إلى جانب مفاجأت حول ظهور خاص لنجوم كبار كضيوف شرف في الحلقات.

‎ومن جانبه أعرب عمرو سلامة عن سعادته بانتهاء التصوير، مؤكدًا أن العمل كان مليئًا بالتحديات. وقال: "لقد كانت تجربة تصوير هذا المسلسل مثيرة للغاية، حيث جمعتنا طاقم عمل موهوب وأفكار جديدة. أنا متحمس لرؤية كيف سيظهر العمل بعد عملية المونتاج، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور كما نأمل."، مشيرًا إلى أن اختيار طاقم الممثلين كان من أكبر التحديات التي واجهته. وأضاف: "من البداية، كان هدفنا اختيار شخصيات تمثل فئات متنوعة من المجتمع المصري، وحرصنا على أن يعكس كل ممثل شخصية مميزة ويضيف لمسته الخاصة. لقد كان اختيار الفنانين رحلة طويلة لكن النتيجة كانت مثمرة، حيث أضفى كل ممثل نكهة خاصة على دوره، وكان من المهم التفكير خارج الصندوق لاختيار الممثلين بالشكل الذي يناسب الشخصيات المكتوبة في القصة. كل ممثل أضاف لشخصيته بشكل مميز وأثراها".



وأضاف: "التعاون مع الكاتبة إنچي أبو السعود كان ممتعًا للغاية، حيث أضافت الكثير من التفاصيل الكوميدية التي تعكس نبض الجيل الجديد. هذا النوع من الكوميديا مختلف وله طابع خاص، وحرصنا على أن تكون النبرة الكوميدية مناسبة لفئات عمرية أصغر حتى نقدم شيئًا جديدًا ومميزًا يناسب المنصات الجديدة".



وفي تصريح له، قال المنتج طارق نصر: "انتهاء التصوير يمثل خطوة مهمة في رحلتنا لإنتاج عمل مميز ومختلف. نحن الآن في مرحلة المونتاج، حيث نعمل على تقديم تجربة فنية متكاملة ترضي تطلعات الجمهور العربي. أنا واثق أن هذا المسلسل سيترك بصمة قوية على مستوى الأعمال الدرامية حيث سنقدم حبكة درامية جديدة خليط بين الجريمة والكوميديا، مضيفًا أن التعاون مع المخرج عمرو سلامة كان تجربة استثنائية. بفضل رؤيته الإبداعية، تمكنا من تقديم قصة تجمع بين الإثارة والكوميديا بشكل غير تقليدي."

يُذكر أن "برستيج" يمثل أول تعاون بين "ذا بلانت ستوديوز" ومنصة "يانجو" لإنتاج محتوى عربي أصلي. ومن المتوقع أن يُحدث المسلسل نقلة نوعية في الأعمال الدرامية العربية عند عرضه في النصف الأول من عام 2025، حيث ينتظر الجمهور بشغف الكشف تفاصيل الحبكة المثيرة، التي تدور حول لغز جريمة قتل غامضة تحدث في مقهى بوسط البلد، وتتضمن مزيجًا من التشويق والكوميديا.