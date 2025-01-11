فاتح تريم: مباراتنا أمام أهلي جدة غريبة!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 05:02 صباحاً - عبّر فاتح تريم، مدرب فريق الشباب السعودي، عن عدم رضاه على أداء فريقه في أول 60 دقيقة من المباراة التي خسرها 2-3 أمام أهلي جدة في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وقال تريم في تصريحات بعد المباراة: لست سعيداً خصوصاً في أول 60 دقيقة، لست راضياً عن الفريق في هذه الدقائق على عكس النصف ساعة الأخير… أبارك للأهلي، كان أفضل منا في الـ60 دقيقة الأولى…

وأضاف: خلال مشواري كمدرب أملك خبرة كبيرة، لكن لم أشاهد مثل هذه المباراة، في أول 60 دقيقة قاتلنا ولكن كان بالإمكان أن نستقبل أكثر من 3 أهداف… كان بإمكان المباراة أن تنتهي 3-3، وهذه الأشياء لن تغير قناعاتي، وصحيح أننا ارتكبنا أخطاء فردية وجماعية.. لكن نحتاج المزيد من العمل، وأن نغير طريقة اللعب وكذلك العقلية، وقد نحتاج لتغيير لاعبين…