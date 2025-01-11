دوري نجوم العراق (13)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أسدل الستار على منافسات المرحلة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق، أمس الجمعة، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:

القوة الجوية × الطلبة 1-1

أربيل × الكرمة 1-1

الكرخ × القاسم 0-0

النجف × الشرطة 0-0

النفط × الميناء 1-0

نفط ميسان × الحدود 3-1

نفط البصرة × نوروز 2-0

الكهرباء × الزوراء 0-1

كربلاء × دهوك 1-2

ديالى × زاخو 1-4

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (13)

1- القوة الجوية: 28 نقطة

2- الشرطة: 26 نقطة

3- زاخو: 25 نقطة

4- الزوراء:25 نقطة

5- النفط: 23 نقطة