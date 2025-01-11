نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (13)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أسدل الستار على منافسات المرحلة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق، أمس الجمعة، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:
القوة الجوية × الطلبة 1-1
أربيل × الكرمة 1-1
الكرخ × القاسم 0-0
النجف × الشرطة 0-0
النفط × الميناء 1-0
نفط ميسان × الحدود 3-1
نفط البصرة × نوروز 2-0
الكهرباء × الزوراء 0-1
كربلاء × دهوك 1-2
ديالى × زاخو 1-4
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (13)
1- القوة الجوية: 28 نقطة
2- الشرطة: 26 نقطة
3- زاخو: 25 نقطة
4- الزوراء:25 نقطة
5- النفط: 23 نقطة