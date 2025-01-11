دوري زين الكويتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (10)

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 02:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يتربع فيتور دا سيلفا فييرا، لاعب فريق الفحيحيل، على صدارة ترتيب هدافي دوري زين الكويتي مع نهاية منافسات المرحلة العاشرة منه بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه:

1- فيتور دا سيلفا فييرا (الفحيحيل): 11 هدفاً

2- بيراهيم جاي (التضامن): 8 أهداف

3- يوسف ناصر السلمان (الكويت): 7 أهداف

4- ألكيس ليما (السالمية): 6 أهداف

5- أنايو إيوالا (العربي): 6 أهداف

6- عماد اللواتي (السالمية): 5 أهداف

7- محمد جاسم مرهون (الكويت): 5 أهداف

8- حمزة خابا (العربي): 5 أهداف

9- محمد صالح صولة (القادسية): 5 أهداف

10- كاسيمير نينغا (التضامن): 5 أهداف

11- أيوب لخضر (اليرموك): 5 أهداف