نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (10) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 02:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يتربع فيتور دا سيلفا فييرا، لاعب فريق الفحيحيل، على صدارة ترتيب هدافي دوري زين الكويتي مع نهاية منافسات المرحلة العاشرة منه بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه:
1- فيتور دا سيلفا فييرا (الفحيحيل): 11 هدفاً
2- بيراهيم جاي (التضامن): 8 أهداف
3- يوسف ناصر السلمان (الكويت): 7 أهداف
4- ألكيس ليما (السالمية): 6 أهداف
5- أنايو إيوالا (العربي): 6 أهداف
6- عماد اللواتي (السالمية): 5 أهداف
7- محمد جاسم مرهون (الكويت): 5 أهداف
8- حمزة خابا (العربي): 5 أهداف
9- محمد صالح صولة (القادسية): 5 أهداف
10- كاسيمير نينغا (التضامن): 5 أهداف
11- أيوب لخضر (اليرموك): 5 أهداف