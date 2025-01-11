نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كزبرة يدخل عالم الدراما الشعبية لأول مرة في رمضان 2025 مع أحمد مكي" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينضم الفنان الشاب أحمد بحر، الشهير بـ "كزبرة"، في خطوة مفاجئة، إلى فريق عمل مسلسل "الغاوي" كضيف شرف، ليشهد هذا التعاون أول ظهور له في الدراما التلفزيونية مع النجم أحمد مكي. المسلسل، المقرر عرضه في رمضان 2025، يمثل تحولًا نوعيًا لمكي، حيث يغوص في أجواء الدراما الشعبية بعيدًا عن الكوميديا التي ميزت مسيرته.

العمل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي. يشارك في بطولته إلى جانب مكي كل من عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، ومجموعة من النجوم. ويعد هذا التعاون إضافة جديدة لكزبرة، الذي عرف بصوته في الأغاني الشعبية، لينقل تجربته إلى الشاشة الصغيرة.