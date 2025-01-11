نشكركم على متابعتكم خبر مباريات اليوم في كأس الجزائر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 07:58 صباحاً - تُستأنف اليوم، السبت، مباريات دور الـ 32 في كأس الجزائر بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:
إتحاد الشاوية × اتحاد الكرمة- الساعة 16:00
شباب بني تامو × اتحاد سدراتة- الساعة 16:00
نجم القليعة × اتحاد بسكرة- الساعة 16:30
اتحاد سطيف × مولودية وهران- الساعة 17:00
ترجي مستغانم × شبيبة تيارت- الساعة 18:00
اتحاد عنابة × مولودية بجاية- الساعة 19:00
النتائج المسجلة في دور الـ 32
نادي تقرت × مولودية البيض 0-2
شبيبة بجاية × أمال العلمة 0-1
اتحاد بلعباس × شباب عين تيموشنت 0-1
وفاق رياضي سطيف × شباب جيجل 1-0
شبيبة القبائل × اتحاد الحراش 0-1