مباريات اليوم في كأس الجزائر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 07:58 صباحاً - تُستأنف اليوم، السبت، مباريات دور الـ 32 في كأس الجزائر بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية، وفق توقيت مكة المكرمة:

إتحاد الشاوية × اتحاد الكرمة- الساعة 16:00

شباب بني تامو × اتحاد سدراتة- الساعة 16:00

نجم القليعة × اتحاد بسكرة- الساعة 16:30

اتحاد سطيف × مولودية وهران- الساعة 17:00

ترجي مستغانم × شبيبة تيارت- الساعة 18:00

اتحاد عنابة × مولودية بجاية- الساعة 19:00

النتائج المسجلة في دور الـ 32

نادي تقرت × مولودية البيض 0-2

شبيبة بجاية × أمال العلمة 0-1

اتحاد بلعباس × شباب عين تيموشنت 0-1

وفاق رياضي سطيف × شباب جيجل 1-0

شبيبة القبائل × اتحاد الحراش 0-1