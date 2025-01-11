ممنوع من الخروج بتعليمات الأطباء.. تطورات الحالة الصحية للكينج محمد منير

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت تقارير صحفية، أن حالة الفنان محمد الصحية غير مستقرة وتحتاج إلى متابعة طبية مستمرة وزيارات دورية للمستشفى. كما أوصى فريقه الطبي بالراحة التامة وعدم مغادرة المنزل بسبب برودة الطقس التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وأوضحت أن منير يعاني من مشاكل في الرئة، ما دفع الأطباء إلى تحذيره من مغادرة منزله لحضور الحفلات أو الفعاليات الفنية في الفترة الحالية، حيث قد يتعرض لالتهابات رئوية أو نزلات برد قد تتفاقم وتؤثر على صحته بشكل كبير.

وأضافت التقارير أن الكينج محمد منير يعاني من تليف في الكبد، حيث تأثرت أجزاء كبيرة منه، فضلًا عن معاناته من مشاكل في الكلى، حيث ضعفت وظيفة إحدى كليتيه بشكل ملحوظ، بينما الأخرى تعمل بكفاءة منخفضة.

كان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قد حرص مؤخرًا على زيارة الفنان الكبير محمد منير في منزله لتسليمه تكريم "يوم الثقافة المصرية".

و من جانبه، عبّر الفنان محمد منير عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم، قائلًا: "فخور أنني صناعة مصرية، وطوال أكثر من 30 عامًا كنت أحمل اسم مصر في المحافل الدولية. لذا كنت دائمًا حريصًا على أن أكون سفيرًا مشرفًا لبلادي".