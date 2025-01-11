الدوري البلجيكي (21): جينك يلاقي أود لوفين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم، فيلتقي فيستيرلو مع سينت ترويدنس الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وجينك مع أود لوفين الساعة 20:15، ورويال شارلروا مع سانت جيلواز الساعة 22:45.

أمس، فاز ستاندر دو لياج على كورتريك 1-0 في افتتاح مباريات هذه الجولة…

ويتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 42 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 41 نقطة، أندرلخت بـ 33 نقطة، رويال أنتويرب بـ 32 نقطة، وسانت جيلواز بـ 31 نقطة.