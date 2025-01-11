نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 11 يناير 2024: أجواء شتوية معتدلة نهارًا وباردة ليلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد القاهرة الكبرى طقسًا شتويًا معتدلًا نهارًا مع سطوع أشعة الشمس، بينما تشتد البرودة خلال الليل والصباح الباكر، وعلى الرغم من دخول فصل الشتاء منذ ديسمبر الماضي، إلا أن الأمطار ظلت خفيفة ومتقطعة، مع توقعات بضعف فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل حالة الطقس

الشبورة المائية:

تظهر شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تزداد كثافتها في وسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط الأمطار:

تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

قد تمتد أمطار خفيفة إلى جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وخليج السويس.

فرص ضعيفة للأمطار على مناطق شمال الصعيد.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة. ارتفاع الموج: من متر إلى 1.75 متر. الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالته معتدلة. ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين. الرياح السطحية: شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 19 11 الإسكندرية 19 9 شرم الشيخ 23 13 الغردقة 24 14 أسيوط 20 7 سوهاج 21 8 قنا 22 9 دمياط 20 12 بورسعيد 20 13 رفح 19 7 كاترين 13 -1

نصائح للأجواء الباردة: