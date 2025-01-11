حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 12-1-2025

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يناير 2025 08:36 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 12-1-2025

مهنياً: يوم متقلب معاكس يحمل ضيقة خلق واجواء صعبة ومسؤوليات كبيرة ومتطلبات لذلك خفف نبرة صوتك اشتغل بهدوء ولا تدخل في جدالات عقيمة انت بغنى عنهاولا تختلق المشاكل كن مرن ولا تحمّل نفسك أكثر من المستطاع، يستحسن الإصغاء إلى آراء الآخرين وعدم التفرّد بالرأي.

عاطفياً: استخدم سحرك وطاقتك اللطيفة لتنال من تحب، لأن الحب في جانبك اليوم.

صحياً: لا بأس من تناول الحمضيات أو عصيرها يومياً، فهي مفيدة لإبعاد الإصابة بالزكام.

حظك اليوم برج الثور الاحد 12-1-2025

مهنياً: الاجواء الفلكية لا بأس بها تجعل مزاجك متعكر تاثيرات بطيئة الحظ لا يفتح ابوابه بسهولة اجواء تطلب منك حضور ويقظة وتصرف منطقي ولبق وحاول أن تبتعد عن الانفعالات يوم طويل لكنه غير سلبي.

حاول ان تتعامل مع الامور بموضوعية تشاطر أحدهم فكرة جديدة ناقش أمورك الشخصية والمهنية باهتمام اكبر .

عاطفياً: ابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعب.

صحياً: لا تتردد في نشر التوعية الصحية بين محيطك، وشجع الآخرين على ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 12-1-2025

مهنياً: يوم جيد تتنوع فيه المساعدات يوم يحمل دعم وتقدن بالرغم من وجود الشمس في البيت العاشر في الحوت يوم يقلب الأجواء لصالحك تكتمل فيه الكثير من الأمور التي تشتغل عليها ويبشر بالارتياح ويجعلها أكثر حماسة يوم مميز يعطيك حقوقك وتتحسن أمورك في العمل.

عاطفياً: كن منفتحاً على الحياة بعيداً عن الشك او التهور وحسّن علاقاتك بالشريك كي تتمكن من تجاوز أوقات الضغط.

صحياً: من المستحسن تنظيم الواجبات تفادياً لأي تقصير أو تراجع معنوي وصحي.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 12-1-2025

مهنياً: وجود القمر في موقع معاكس من الميزان يحمل توتر فارتفع نسبة العصبيةحاول ان تنتبه ولا تنزع الاجواء حولك وخفف من مزاجيتك وابتعد عن المشاكل وخفف من مزاجيتك وحساسيتك.

عاطفياً: أنت محط أنظار الشريك، لا تترك الغيرة تتسرب إلى أعماقه فتسوء العلاقة.

صحياً: قبل أن تبدأ بالتأفف لتهور صحتك، شغّل الموسيقى وابدأ بالغناء أو اذهب إلى السينما أو المسرح أو الطبيعة.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 12-1-2025

مهنياً: يوم مفرح تشق طريقك بسعادة انت شخص قوي ومسؤول يسهل عليك طرح مشروع جديد ، تسيطر على اعمالك بقوة لذلك لا تسمع إلى كل الآراء واختر الصائب منها .

عاطفياً: إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن. فكّر بطريقة للخروج عن المألوف.

صحياً: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 12-1-2025

مهنياً: القمر في البيت الثاني يرفع من شأنك المهني والمالي ويغير الظروف ويقلبها لصالحك ان ظروفك المالية مساعدة رغم ان مصروفك اكثر مما يلزم فانت ضمن فترة مهمة ونوعية الوقت مميزة ما يجعلك أكثر جرأة وتقدم على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة.

عاطفياً: أظهر اهتماماً أكبر بمشاعر الحبيب ولا تتجاهلها. بادله المشاعر الرقيقة وعامله بلطف.

صحياً: تتمتع بصحة ومعنويات كبيرة، لذلك استفد من ذلك لمضاعفة ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 12-1-2025

مهنياً: لا يزال القمر يتنقل في برجك يعطيك رغبة في التغيير ويجعلك تحول الصعب الى واقع معنوياتك مرتفعة وحظوظك مضاعفة فتزدهر المشاريع المهنية والأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتفق مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة.

عاطفياً: الحبيب يطلب منك جواباً نهائياً حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه.

صحياً: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 12-1-2025

مهنياً: لا تزال الاجواء هادئة فارغة من الحظوظ تحمل تأخير وبلبلة حاول ايجاد الكلام المناسب لتهدئة الاجواء وانتبه للتطرف ولا تتخطى الحدود أعد حساباتك بدقة ولا تدخل في امور وحكي في غير مكانه ، تعلّم من تجارب غيرك فلا تقع في الحفرة التي ترى شخصاً قبلك يقع فيها .

عاطفياً: الرومانسية قوية في حياتك اليوم فلا تترك هذه الفرصة، حاول توطيد أواصر العلاقة بالشريك.

صحياً: استفد من النصيحة التي يسديها إليك خبير التغذية كي تحسن وضعك الصحي.

حظك اليوم برج القوس الاحد 12-1-2025

مهنياً: يوم جيد جدا القمر في الميزان في بيت الدعم والتأييد في مساعدات كثيرة اجواء مناسبة تحمل ايجابيات كثيرة وفرح بالرغم من وجود الشمس في برج الحوت في مواجهة مع برجك لكنك محاط باشخاص محبين واصدقاء اوفياء فلا خوف عليك.

عاطفيا: تشعر أنك تنجح أخيراً في كسب قلب الحبيب إلى جانبك. خطوة إيجابية في العلاقة.

صحياً: تناول الأدوية عشوائياً ولا سيما المضادات الحيوية قد يكون له مضاعفات.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 12-1-2025

مهنياً: قد تقلق على امور مالية ومهنية حاول ان تهدأ واحذر التسرع لأنه قد يسبب صعوبة في التواصل مع الآخرين كما عليك الإنتباه في هذا اليوم المتقلب الذي يجعلك تعيش تجربة حساسة ودقيقة حاول ان تكون متحسباللصحة النفسيةلانك بحاجة لمن يدعمك ويدللك كأنك تفتقد الأمان.

عاطفياً: عليك أن تتعامل مع الحبيب بدبلوماسيه أكثر كي تكسب قلبه. لا بأس في تدليله بعض الشيء.

صحياً: خفف من التدخين والمشروبات الغازية، ولا تفرط في تناول المأكولات الدسمة.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 12-1-2025

مهنياً: تعيش يوما جيدا جدا هوائيا بامتياز ناجح وسعيد تشرح وجهة نظرك بلباقة بانتظارك شيء جديد يعطيك طاقة قوية ونشاط وحظوظ كبيرة تحت تاثير القمر من الميزان فتحظى بشعبية لا مثيل لها في العمل اجواء رائعة تحمل فرص للحوار والتفاهم.

عاطفياً: لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم. تستعيد الأجواء الجميلة قرب الحبيب.

صحياً: من شأن التوتر المتواصل والقلق التأثير سلباً في وضعك الصحي. انتبه.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 12-1-2025

مهنياً: أن جديتك تساعدك على حل مشاكلك لذلك حاول أن تصلح الأخطاء وترد الامور الى مجراها الطبيعي في ظل هذه الاجواء الفلكية الداعمة والقوية لذلك توقع ازدهاراً وتحسناً في الأمور المادية اليوم، فالأزمة التي كنت تمر بها تنتهي قريباً.

عاطفياً: لا تتسرّع في قراراتك العاطفية و فكر بهدوء أكثر. كن حكيماً في تعاطيك مع الشريك.

صحياً: حتى ولو كان الطقس باردا فهو ملائم للمشي شرط أن تحمي نفسك جيدا من الصقيع .