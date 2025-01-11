انت الأن تتابع خبر "مفاجأة من العيار الثقيل" .. لن تصدق ما يحدث لكليتك اذا تناولت كمية من اللب الأبيض لبضعة أيام متتالية .. هتتصدم لما تعرف طلع بيعمل إيه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر اللب الأبيض من أكثر المسليات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، حيث يتمتع بمذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية، يُستخدم اللب الأبيض في العديد من المناسبات الاجتماعية، ويُعتبر خيارًا شائعًا للتسلية خلال فترات الاستراحة ، يعد اللب الأبيض من البذور الغنية بالعديد من العناصر الغذائية والألياف، التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وعلي الرغم من أن اللب الأبيض له فوائد عديدة الا أنه ينصح العديد من خبراء التغذية بعدم تناول كميات كبيرة منه ، وهذا لانه يتسبب في العديد من الأمراض التي تصيب الأنسان ، وخاصة الكلي حيث انها تلعب دورًا حاسمًا في تصفية الجسم من السموم والسوائل الزائدة، لذا فإن فهم العلاقة بين تناول اللب الأبيض وصحة الكلى يصبح أمرًا ضروريًا.

ما يحدث لكليتك اذا تناولت اللب الأبيض

وتعليقا على ماسبق فقد قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن بذور اللب الأبيض غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم ، وأضافت في تصريح خاص أنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مما يحسن من عملية الهضم ، وبينت أنه على الرغم من فوائد بذور اللب الأبيض على الجسم، إلا أنها غنية بالأملاح التي تعمل على رفع نسبة الأملاح في الجسم، وبالتالي تضر بالكلى

،ولفتت إلى أن تناول هذه البذور يؤدي إلى ما يلي:

الشعور بجفاف الفم

الشعور بالعطش الشديد

الشعور بالتوتر والأرق

ارتفاع ضغط الدم

لذا يُنصح